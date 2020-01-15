الزمالك ضيف ثقيل على الجونة بالغردقة

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جوية

الزمالك

الغردقة

الاهلى

الجبلاية

يحل فريق الزمالك، ضيفا ثقيل على نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك بقيادة مدربي الفرنسى كارتيرون يسعى لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق مؤخرا سواء محليا أو أفريقيا.

في المقابل يدخل الجونة، المباراة تحت القيادة الفنية للبرتغالي بيدرو بارني، الذي سبق وكان مساعدا لمانويل جوزيه بالأهلي، ويضم الفريق الساحلي عدد كبير من أبناء الأهلى.

ويحل الزمالك ثالثا بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة.  


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