بمشاركة 39 عارضة أزياء.. الغردقة تستضيف منافسات "توب موديلز"

تستضيف مدينة الغردقة عاصمة السياحة العربية، مسابقة "توب موديلز" وسط منافسة قوية بين 39 عارضة أزياء من مختلف القارات على مدار 10 أيام، بحضور جماهيري كبير من السائحين الأجانب والمصريين .

قال هشام عزيز، المدير العام بالفندق المستضيف للحدث، إن الهدف الأسمى لتنظيم فعاليات توب موديلز هو رسالة طمأنة للسياح خارج مصر من مختلف الجنسيات

وأضاف الفندق ينظم الحفل للموسم الثاني على التوالي ونحن قادرون على تنظيم مثل هذه الايفنتات التي تساهم في تنشيط السياحه لأننا مصريين فلابد من دفع عجله التنميه السياحيه في مصر بما ان الشركه المستضيفة شركه وطنية،مشيرا أن المشاركات في الحدث لديهم انطباع جيد عن مصر وما تتمتع به من مقومات هائلة.

وأوضح هشام عزيز، أنه تم إعداد برنامج حافلا للمشاركات من 39 دولة اوربيه وأفريقىة وتوجد مسابقه مصريه بين الموديلز، جميعهم مبهورين بمصر والآثار المصريه كما انهم مبهورين بخفاوة الاستقبال من دفء استقبال ممزوج باحترافية وإتقان في العمل ملهوربن بالمكان ولك يصدقوا ان هنا اتقان واحترافيه ودفئ استقبال ممزوج بالاحترام والدقه في تقديم الخدمة.

من جانبها، أشارت حبيبة الشاعر، مسؤول التنظيم للمسابقة، إن التصفيات النهائية لاختيار أفضل "توب موديلز" فى المسابقة، تشمل تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة، بينها (ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول)، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل فى المواقف المختلفة، وإجادة اللغات، ومن المقرر وضع صور الفائزة باللقب على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات،لافتة إلى أن لجنة المُحكمين تتكون من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدة دول.

بينما، أشار سعيد عتيق، مدير عام المجموعة المستضيفة للمهرجان، أن هذه النوعية من المهرجانات تهدف لتنشيط السياحة في المدن التي تقام بها، وهذه المسابقة تعد دعاية مباشرة للسياحة في البحر الأحمر دون أي تكاليف مالية، لوجود عدة قنوات تليفزيونية ومجلات متخصصة وصحفيين يغطون هذه المسابقات والمهرجانات، ويتم وضع المعالم السياحية لهذه المدن التي استضافت الحدث على أغلفة المجلات المتخصصة.

وتابع: أن الفن يمثل القوة الناعمة لترويج للسياحة، والتأكيد على ما تتمتع به مصر من أمان وطقس ومنشآت سياحية رائعة.

ومن المقرر تنظيم جولات سياحية للمشاركين، بهدف زيارة المناطق الأثرية، والقيام برحلات بحرية وسفارى صحراوية، وجولات في عدد من المنتجعات السياحية داخل الغردقة.







