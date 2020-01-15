هجوم مسلح على سجن البشير.. والقوات السودانية تتصدي

15 يناير 2020 - 10:12 ص

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن القوات المسلحة السودانية، تصدت فجر الأربعاء، هجوما مسلحا على سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، وبسطت سيطرتها على مقار هيئة العمليات المتمردة بالخرطوم.





وأعلنت وسائل الإعلام فشل محاولة وصول سيارات مسلحة من سجن كوبر حيث يقبع الرئيس المخلوع عمر البشير وقادة نظامه السابق، والمنتظرون على ذمة تحقيقات جرائم وفساد عهده، واستخدم الجيش الرصاص الحي لإبعاد السيارات المسلحة من محيط سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، إن رئيس المجلس، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقادة الجيش والشرطة، وقيادات من قوى الحرية والتغيير، تابعوا سير العمليات من مكتب القائد العام بالقيادة العامة للجيش في وسط العاصمة الخرطوم.









