المغامسي: الشعوب العربية لا يصلح لها إلا النظام الملكي

15 يناير 2020 - 09:51 ص

ثمّن الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الانتقال السلس للسلطة في سلطنة عمان.

وأضاف المغامسي في برنامج الأبواب المتفرقة الذي يذاع كل سبت على قناة mbc أن الانتقال السلس في سلطنة عمان كشف أن الشعوب العربية الأنسب لها هو النظام الملكي.

وأوضح أن نظام الحكم في سلطنة عمان له دلالة كبيرة وأن انتقال السلطة كان بينا وواضحا لا يدعو إلى الريبة أو الشك.

وأشار المغامسي أيضا عن انتقال السلطة في سلطنة عمان إلى أن رئيس المحكمة العليا ومجلس الدفاع ومجلس الشورى وأفراد الأسرة الحاكمة في عمان كلهم توافقوا على ما كتبه السلطان قابوس بن سعيد في وصيته ، في أن يكون خلفه من بعده السلطان هيثم بن طارق فهذا له دلالة كبيرة، بحسب قوله.

يذكر أن السلطان قابوس كان قد كتب وصية تنص على السلطان الجديد، حيث تقلد أمور البلاد السلطان هيثم بن طارق، بعد حكم السلطان قابوس لسلطنة عمان لمدة 50 عاما.



