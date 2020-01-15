"سقوط مفاجيء" لـ لبنى عسل "على الهواء

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الحياة

الحياة اليوم

لبنى عسل

تعرضت الإعلامية لبنى عسل ، لموقف محرج للغاية ، بسبب وقوع الكرسي الذي تجلس عليه، حيث كادت أن تسقط من عليه أثناء تقديمها البرنامج".

وطالبت "عسل" خلال برنامجها "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مخرج البرنامج بالخروج إلى فاصل، قائلة: "عايزة أطلع فاصل، نظبط الكرسي بدل ما يقع تاني لأني خايفة".

وتقدم الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم"، من السبت إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامي حسام حداد.

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