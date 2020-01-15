غياب النواب ينقذ هالة زايد من مأزق الخروج من الوزارة

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الصحة

الحدث اليوم

سيد علي

هالة زايد

كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، سر عدم سحب الثقة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، عقب استجوابها أمام البرلمان، بسبب سوء الخدمة الصحية.

وقال "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن 60 نائبا تقدموا بطلب استجواب لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وانتهى هذا الاستجواب بالتوقيع على التصويت على سحب الثقة من وزيرة الصحة".

وأضاف أبو العلا ،:" لكن غياب النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب عن الجلسة تسبب في سقوط سحب الثقة ، لأن اللائحة تنص على وجود النواب الذين تقدموا بطلب الاستجواب بالجلسة".

 وتابع :" هذا الاستجواب يعتبر إنذار لوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، وللحكومة بسبب انهيار منظومة الصحة.

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