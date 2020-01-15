برهان: لن نسمح بانقلاب جديد

15 يناير 2020 - 09:15 ص

أكد عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية، لافتا إلي أن ما حدث في الخرطوم كانت محاولة لإجهاض الثورة، و لم يسمحوا بحدوث انقلاب في البلاد.

وأضاف البرهان في تصريحات صحفية أن حركة الملاحة عادت إلي طبيعتها في مطار الخرطوم بعد أن تمت السيطرة علي جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة ، من قبل القوات المسلحة، مساء أمس

جدير بالذكر أن تلك القوات تمردت احتجاجا علي المكافآت المالية التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدمتها.