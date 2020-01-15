عبد الغني يهاجم كهربا: لاعب مش مميز .. وهيتعاقب

أحمد عادل شعبان
شن مجدي عبد الغني - عضو اتحاد الكرة السابق - هجوما شرسا على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي .
وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: عقد كهربا مع الزمالك كان سليما 100% وسيتم توقيع عقوبة ضخمة على اللاعب من الفيفا.
وأضاف: الأهلي أدخل نفسه طرفا في أزمة كهربا رغم أنه لم يكن طرفا .. مع أنه ليس باللاعب المميز ولا الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالعكس الأهلي يمتلك لاعبين مميزين وأزارو أفضل منه.
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