مفاجأة جديدة تغير مجرى الأحداث في قضية قتيل نانسي عجرم

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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انقلاب في قضية قتيل "نانسي عجرم"

نانسي عجرم

كشفت مصادر لبنانية عن تحقيقات موسعة يجريها الأمن اللبناني لبحث معلومة قالتها "فاطمة" زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم من المحتمل أن تساعد في كشف الحقيقة.

وقالت فاطمة إن زوجها محمد حسن الموسى كان ذاهبا إلى منزل نانسي عجرم رفقة صديق له للحصول على مستحقاته المالية.

وأشارت فاطمة إلى أنها لا تعرف شيئا عن صديق زوجها سوى أنه كان مرافقا له ولا تعرف هويته أو اسمه.

ويبحث الأمن اللبناني في منطقة البترون التي كان يسكن بها القتيل من أجل معرفة رفقائه ومن كان يجلس معهم ومن يصطبحهم في مشاويره لمعرفة هوية "الرفيق" الذي من المنتظر أن يفك لغز القضية حال الوصول له.

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