وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية.
وأوضح وزير التربية والتعليم - في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: إن حالات الغش الالكتروني المضبوطة اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات!
وقال وزير التربية والتعليم: للأسف إن الغش المباشر أو الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية، ولم يشكو أحد من قبل!
وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.
وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف 2021 وعليه ألا يلومن إلا نفسه.
وقال وزير التربية والتعليم : لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا" أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس، لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم، أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد.