وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوي

15 يناير 2020 - 12:10 ص

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الالكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الالكترونية.



وأوضح وزير التربية والتعليم - في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: إن حالات الغش الالكتروني المضبوطة اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات!



وقال وزير التربية والتعليم: للأسف إن الغش المباشر أو الالكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر السنوات الماضية، ولم يشكو أحد من قبل!



وأضاف وزير التربية والتعليم: لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.



وحذر وزير التربية والتعليم ، من أن الطالب الغشاش يتحمل مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف 2021 وعليه ألا يلومن إلا نفسه.

