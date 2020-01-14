مكرم محمد أحمد: إثيوبيا ليس أمامها خيار سوى هذا الأمر

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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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المصريون ـ متابعات

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مكرم محمد أحمد يفجر مفاجأة عن «سليم» بعد القبض عليه

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تعنت من قبل الجانب الإثيوبي بخصوص المفاوضات مع مصر، موضحا أن إثيوبيا تقوم بحالة تضليل واسعة بعدم اهتمام الشعب المصري بقضية سد النهضة.
وأكد مكرم محمد أحمد خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، أن مصر لم تطلب في المفاوضات سوا بملء السد بشكل أسرع، وفي حالة الجفاف طالبت بتخزين 80 %  فقط للتوازن بين احتياجات الشعبيين.
وأشار مكرم محمد أحمد إلى أنه ليس من العدل اذا حصل جفاف أن تحمل مصر وحدها نتيجته، ولكن تتوزع المسؤولية بنفس القدر على جميع دول حوض النيل.
وأوضح أن إثيوبيا دائما تستخدم حقائق ومعلومات مغلوطة لشوشرة الموقف المصري، وزعزعة المفاوضات بشأن القضية وكسب المزيد من الوقت.
وتابع مكرم محمد أحمد، أنه لا حل لاثيوبيا سوى التوافق مع مصر بشأن السد، موضحا أن إثيوبيا تعلم جيدا أن أي مخرج للأزمة يأتي بالتوافق في الأساس مع مصر.

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