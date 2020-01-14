أستاذ قانون يكشف الموقف القانوني للسجين الأمريكي المتوفي

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني للسجين المتوفى مصطفى قاسم.
وقال "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «المتوفى كان يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أصوله المصرية، وإقليمية قانون العقوبات حددت محاكمته في مصر».
وتابع أستاذ القانون الدستوري: «ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط حول اعتقال السجين المتوفى كلام خاطئ»، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي أو جنائي بمصر.
وأوضح فوزي أن السجين المتوفى ألقي القبض عليه في أحداث عنف وإرهاب خلال فض اعتصام رابعة، ثم واجه حكما باتا من المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما، مشيرا إلى أن محامي السجين المتوفى أكد أنه توفي إثر إضرابه على الطعام منذ عام 2018، حيث كان يتناول سوائل.
وتابع «بعدما ساءت حالة السجين نقل إلى مستشفى السجن، و بعد تدهور الحالة تم نقله إلى مستشفى القصر العيني»، مختتما «المعاملة في السجون المصرية تتم بإنسانية كاملة».