نشأت الديهي يُحذر العالم من هذا الأمر الخطير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الدواعش الموجودين يشبهون الصوب الزراعية لإنتاج الإرهابيين.



وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، العالم من أن الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا خطر على العالم أجمع، مناشدًا أحرار العالم بإيجاد حل سريع للدواعش الموجودين في سوريا.

وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، العالم من أن الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا خطر على العالم أجمع، مناشدًا أحرار العالم بإيجاد حل سريع للدواعش الموجودين في سوريا.