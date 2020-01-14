نشأت الديهي يُحذر العالم من هذا الأمر الخطير

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الدواعش الموجودين يشبهون الصوب الزراعية لإنتاج الإرهابيين.
وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، العالم من أن الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا خطر على العالم أجمع، مناشدًا أحرار العالم بإيجاد حل سريع للدواعش الموجودين في سوريا.
وأضاف أن سجون الدواعش التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بتمويل ذاتي، والتي كانت تريد تركيا تكسيرها لاستغلالهم في ليبيا، تمثل عبء كبير على قوات سوريا الديمقراطية، وعلى العالم أن يساندهم في ذلك.