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"الوطنية للصحافة" توجه رسالة هامة بشأن وفاة نجل مايا مرسي

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مايا مرسي
مايا مرسي
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المصريون ـ متابعات

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نعت الهيئة الوطنية للصحافة، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتدعو الله أن يلهمها وأسرتها الصبر والسلوان.
وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها تدرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ولسيدة فاضلة عرفت بالتفاني في خدمة قضايا المرأة، وشاء الله العلي القدير أن يسترد وديعته، وتدرك الموقف الصعب الذي تمر به الأسرة الكريمة بفقدان شاب في مقتبل العمر، ولا نملك إزاء مشيئته سبحانه وتعالى إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون"، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتناشد الهيئة وسائل الإعلام أن تقدر أحزان الأسرة وتحترم خصوصيتها، وأن تلتزم بنشر خبر الوفاة والنعي، دون الإفراط في نشر موضوعات وصور تتسبب في مزيد من الألم، وتدعو للفقيد بواسع رحمته وللأسرة بالصبر .

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