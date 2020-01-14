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إيران: على الأطراف الثلاثة تحمل عواقب "آلية فض النزاع النووي"

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الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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المصريون ووكالات

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، إنه يتعين على بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحمل عواقب تفعيل "آلية فض النزاع النووي" مع طهران.
واتهم المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، في بيان، بريطانيا وألمانيا وفرنسا بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن "إيران سترد بجدية وحزم على أي إجراء غير بناء من قبل الدول الثلاث".
وأضاف موسوي أن طهران بدأت تفعيل الآلية، وأبلغت منسق اللجنة المشتركة بذلك، مشيرا أنه على ضوء ذلك لا يمثل الإجراء الأوروبي شيئا جديدا.
وأشار أنه بعد تفعيل طهران الآلية، لم تقم الأطراف الأوروبية باتخاذ خطوة ملموسة وجادة لتنفيذ تعهداتها، لافتا أن ذلك دفع بلاده إلى تقليص تعهداتها على مراحل، وفقا للبندين 26 و36.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعليهم "آلية فض النزاع" المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.
وآلية فض النزاع، تعني أنه إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي، أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات. -

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