الأمم المتحدة تدعو قادة لبنان إلى "الأصغاء" لصوت المحتجين

14 يناير 2020 - 10:40 م

دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، القادة السياسيين في لبنان إلى "الإصغاء" لصوت المحتجين، والمسارعة في إيجاد حل سياسي للأزمة.



جاءت الدعوة الأممية على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك" في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.



وشهدت مختلف المناطق اللبنانية، صباح الثلاثاء، احتجاجات واسعة، في إطار الحراك الذي تشهده البلاد منذ 3 شهور رفضًا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة.



وقطع محتجون الطرقات بعدة مناطق في العاصمة بيروت وخارجها، وأشعلوا الإطارات الفارغة، وخاصة عند "المدينة الرياضية" و"فرن الشباك"، وطريق "نهر الموت" (شرق).



وقال دوغريك: "ينبغي على القادة السياسيين في لبنان المضي قدما وبسرعة في إيجاد حل سياسي والإصغاء لأصوات الناس".

وأردف قائلا: "المجتمع الدولي يسعي للقيام بدوره من خلال مجموعة الدعم الدولية والمنظمات المالية الدولية لفعل كل ما هو ممكن لدعم لبنان وشعبه".



ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري، على الاستقالة، في التاسع والعشرين من ذات الشهر.

