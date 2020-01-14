» عمرها 21 عامًا.. مصرع إمبراطورة المخدرات بالمكسيك

14 يناير 2020 - 09:58 م

شهدت المكسيك مصرع أصغر قادة الجريمة المنظمة الأكثر نفوذا في البلاد في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ولقيت "امبراطورة" المخدرات الشهيرة "لا كاترينا"، مصرعها و7 من أعضاء عصابتها في العملية.

تمكنت السلطات من اعتقال امرأة أخرى، و6 رجال آخرين، وصادرت مخبأ (يشبه المخابئ العسكرية) للأسلحة والذخيرة.

وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 21 عاما، وكانت تعرف باسم "لا كاترينا"، أو "ملكة الموت الكبرى"، وبحسبما ورد من أنباء، فقد أشرفت على تصفية أحد الكمائن في 14 أكتوبر الماضي، وخلفت 14 قتيلا و9 جرحى في مدينة ميتشواكان في أغيليلا.

وأظهرت لقطات فيديو لحظات وفاة رئيسة المنظمة، إسكوفيل، بعد أن أصيبت بجروح قاتلة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المكسيكية.