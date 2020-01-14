الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.

وشهد عدد من البنوك العاملة بمصر انخفاضًا في سعر العملة الخضراء، مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

في حين بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

أما بنك القاهرة، ، فبلغ سعر العملة الخضراء  15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك مصر 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

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