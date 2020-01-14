والسعودية السبب.. أشهر "يوتيوبر" يعلن إسلامه

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حصد مقطع فيديو لـ"اليوتيوبر" الكوري الشهير هيرناديز يونج، ملايين المشاهدات بسبب اعتناقه الإسلام، بعد زيارة للملكة العربية السعودية.

الفيديو نشره عبر قناته Youngsworld ، حيث أعلن إسلامه، بعد نشأته في عائلة مسيحية، لافتًا إلى أنه حتى سن الـ15 عامًا كان يذهب باستمرار إلى الكنيسة.

وأعلن "يونج" إسلامه في مسجد "إنتشون" وبث الفيديو عبر القناة، حيث حرص على مشاركة الجمهور هذه اللحظة وصرح: "أنا في طريقي لدخول الإسلام.. قلبي ينتفض، أشعر بالسعادة لكنني متوتر قليلًا".

وكتب على الفيديو الذي حصد مشاهدات كبيرة "أنا الآن.. كوري مسلم".

حقق الفيديو ملايين المشاهدات، وتعهد يونج بحفظ القرآن الكريم كاملًا بعد أن تعلم الصلاة والوضوء.


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