» "الديهي": سجون داعش بسوريا صوب لإنتاج الإرهابيين

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محمد فضل- متابعات

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داعش

الأكراد

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدواعش الموجودين في سوريا بمثابة صوب تشبه الصوب الزراعية لإنتاج الإرهابيين.

وحذر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، العالم من أن الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا بأنهم خطر على العالم أجمع، مناشدًا أحرار العالم بإيجاد حل سريع للدواعش الموجودين في سوريا.

وأكد، أن سجون الدواعش التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بتمويل ذاتي، والتي كانت تريد تركيا تكسيرها لاستغلالهم في ليبيا، تمثل عبء كبير على قوات سوريا الديمقراطية، وعلى العالم أن يساندهم في ذلك.


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