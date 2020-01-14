نجل فنان شهير يتهم أحمد آدم بالتسبب في وفاة والده

14 يناير 2020 - 08:50 م

قدم الفنان الراحل محمد نجم العديد من الأعمال الفنية والمسرحية التي حُفرت في وجدان الجمهور، فقد تميز بأدائه المختلف وصوته المعروف، حيث تحل اليوم ذكرى ميلاده، وبهذه المناسبة نعرض ما قاله نجله عن وفاته، والفنان الذي اتهمه بالتسبب في وفاة والده.

وخلال مداخلة هاتفية قبل أشهر مع الإعلامي سيد علي، قال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن والده كان سببًا فى اكتشاف مواهب فنية كثيرة ضمنهم: أحمد آدم الذي تجاوز في حق والده ووصفه بالفاشل.

وأضاف شريف نجم،: "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج (شيخ الحارة) في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية".

وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".

وكان الفنان أحمد آدم، قال خلال استضافت الإعلامية بسمة وهبة له، عبر برنامجها "شيخ الحارة"، عن الفنان محمد نجم: "أقسم بالله إنني أستطيع أن أكره فيه الناس بمواقف، أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكنني أكبر من هذا، ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".