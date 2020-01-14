أحجار تسقط من السماء.. كارثة تحدث في الفلبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، لقطات لسقوط حجارة صغيرة على بلدة في الفلبين.

يعتقد المشاهد أن هناك أمطار تتساقط، ثم يكتشف بعد ذلك أنه هناك أحجار صغيرة قادمة من بركان ثائر بجوار القرية.

وتسبب ثوران تال جنوب العاصمة الفلبينية، في إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات طائرات وتحذير من ثوران عنيف وموجة مد ناجمة عن البركان.

وواجه معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل، البركان برفع مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من 5 درجات مما يشير إلى انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام.