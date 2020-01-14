  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هوفمان

مراد هوفمان.. كسب محمدًا ولم يخسر المسيح

مصطفى قاسم

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الأمريكي الذي توفى في السجن

أردوغان

مستشار "بن زايد" يتوعد "أردوغان"

الديهي مع الداعشي

داعشي مصري يتحدث من سجون "الأكراد"..هذه رسالته

أرشيفية

ننشر أول صور لشهيد سقوط الطائرة العسكرية

الطائرة

بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

أرشيفية

كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها

السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

المتهم

قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الأمريكي الذي توفى في السجن

آخر الأخبار

مصطفى قاسم
مصطفى قاسم
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم من ترامب على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية

#

البحرين تؤيد القصف الأمريكي لحزب الله في العراق وسوريا

#

"الصحة " تفجر مفاجأة بشأن أنفلونزا الخنازير

#

إيران تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات السرية مع السعودية

الداخلية

وفاة

السجن

أمريكي

مصطفي قاسم

فجرت وزارة الداخلية، مفاجأة بشأن تفاصيل وفاة المصري مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ إثر إضرابه عن الطعام.

وأوضحت الوزارة -في بيانها مساء الثلاثاء- أنه رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة مصطفى قاسم، المزدوج الجنسية، من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، ومسؤوليتها عن تدهور حالته الصحية، أن "قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين.

أشارت الوزارة إلى أنه تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم مصطفى قاسم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها إضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدد المتحدث على أن "قاسم" أصر على الإضراب عن الطعام رغم توجيه النصح له فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، مؤكدا توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الديهي": سجون داعش بسوريا صوب لإنتاج الإرهابيين
» أول صورة لشهيد تحطم مقاتلة الجيش F16
» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها
» مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن
» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم
» قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة
» كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها
» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة
» تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة