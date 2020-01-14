الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الأمريكي الذي توفى في السجن

14 يناير 2020 - 08:29 م

فجرت وزارة الداخلية، مفاجأة بشأن تفاصيل وفاة المصري مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ إثر إضرابه عن الطعام.

وأوضحت الوزارة -في بيانها مساء الثلاثاء- أنه رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة مصطفى قاسم، المزدوج الجنسية، من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، ومسؤوليتها عن تدهور حالته الصحية، أن "قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين.

أشارت الوزارة إلى أنه تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم مصطفى قاسم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها إضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدد المتحدث على أن "قاسم" أصر على الإضراب عن الطعام رغم توجيه النصح له فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، مؤكدا توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.