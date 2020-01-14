» أسعار الذهب تتراجع لليوم الثاني على التوالي

14 يناير 2020 - 08:05 م

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، تراجعا كبيرا لليوم الثاني على التوالي، بعد تواتر الأنباء عن اقتراب توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين مما يساعد على استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن المعدن الأصفر انخفض محليا ليسجل عيار 21 نحو 684 جنيهًا للجرام وذلك بعد انخفاضه عالميا وتراجع أسعار الدولار محليا مما ضغط على الذهب للهبوط.

وأضاف نجيب أنه من المرتقب انخفاض الأسعار نتيجة العوامل السابقة وأبرزها الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران ، وتراجعت الأوقية من أعلى سعر في 7 سنوات لتقترب من 1544 دولارا.



أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 684 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 785جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض ليسجل 583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5472 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1543 دولارًا مقابل 1554 أمس.



