مذيعة حسناء تصفع "خامنئي"

14 يناير 2020 - 08:05 م

وجهت مذيعة حسناء صفعة للنظام الإيراني ولمرشده على خامنئي، عقب تقدمها باستقالتها من التلفزيون الرسمي بسبب "الأكاذيب"، قبل أن تلحق بها مذيعة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أن المذيعتين استقالتا احتجاجا على إخفاء المسؤولين، حقائق حادث إسقاط النظام الإيراني للطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي.

وأسفر حادث الطائرة الذي اعترفت به السلطات عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 كانوا على متنها.

وقالت المذيعة الإيرانية صبا راد، مذيعة شبكة طهران الرسمية، عبر "إنستجرام": "أتقدم باستقالتي بعد 12 عاما من العمل في التلفزيون".

ولحقتها المذيعة الإيرانية زهرا خاتمي أيضا على إنستجرام، قائلة: "أشكر جمهوري على تقبله لي كمذيعة حتى اليوم، لن أعود مجددا إلى التلفزيون".

وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للمرشد وسلطات البلاد إثر إسقاط الطائرة التي كان أغلب ركابها من الإيرانيين.