  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هوفمان

مراد هوفمان.. كسب محمدًا ولم يخسر المسيح

مصطفى قاسم

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الأمريكي الذي توفى في السجن

أردوغان

مستشار "بن زايد" يتوعد "أردوغان"

الديهي مع الداعشي

داعشي مصري يتحدث من سجون "الأكراد"..هذه رسالته

أرشيفية

ننشر أول صور لشهيد سقوط الطائرة العسكرية

الطائرة

بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

أرشيفية

كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها

السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

المتهم

قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

مذيعة حسناء تصفع "خامنئي"

عرب وعالم

المذيعة الايرانية
المذيعة الايرانية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مذيعة تتلقى نبأ وفاة شقيقها على الهواء

#

مذيعة للسلطات الإيرانية:"أحرجتونا أمام العالم"

#

عبد الباري عطوان: خامنئي من نسل الرسول

#

أول تعليق لـ"خامنئي" على قصف إيران القواعد الأمريكية

إيران

خامنئي

مذيعة

طائرة اوكرانية

وجهت مذيعة حسناء صفعة للنظام الإيراني ولمرشده على خامنئي، عقب تقدمها باستقالتها من التلفزيون الرسمي بسبب "الأكاذيب"، قبل أن تلحق بها مذيعة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام أن المذيعتين استقالتا احتجاجا على إخفاء المسؤولين، حقائق حادث إسقاط النظام الإيراني للطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي.

وأسفر حادث الطائرة الذي اعترفت به السلطات عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 كانوا على متنها.

وقالت المذيعة الإيرانية صبا راد، مذيعة شبكة طهران الرسمية، عبر "إنستجرام": "أتقدم باستقالتي بعد 12 عاما من العمل في التلفزيون".

ولحقتها المذيعة الإيرانية زهرا خاتمي أيضا على إنستجرام، قائلة: "أشكر جمهوري على تقبله لي كمذيعة حتى اليوم، لن أعود مجددا إلى التلفزيون".

وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للمرشد وسلطات البلاد إثر إسقاط الطائرة التي كان أغلب ركابها من الإيرانيين.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الديهي": سجون داعش بسوريا صوب لإنتاج الإرهابيين
» أول صورة لشهيد تحطم مقاتلة الجيش F16
» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها
» مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن
» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم
» قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة
» كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها
» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة
» تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة