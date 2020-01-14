ننشر أول صور لشهيد سقوط الطائرة العسكرية

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طائرة عسكرية

نعى ضباط زميلهم الشهيد المقدم طيار هشام حسني، شهيد سقوط الطائرة العسكرية أثناء التدريب اليوم، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الشهيد، مؤكدين أنه مات أثناء أداء واجبه العسكري.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قال إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14  سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

وأضاف خلال بيان رسمى أن سقوط الطائرة أسفر عن استشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة.





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