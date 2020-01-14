بالصور..إغلاق كافيه سعد الصغير ومصادرة محتوياته

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حملة امنية تغلق كافيه سعد الصغير
حملة امنية تغلق كافيه سعد الصغير
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محمد فضل

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غلق

سعد الصغير

كافيه

حي الدقي

قاد رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة، لإغلاق المحال الغير مرخصة وإزالة التعديات على حرم الشارع العام، وأغلقت الحملة كافيه بشارع جده، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص.

وجاء إغلاق المحل في حفل افتتاحه الذي تسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع، وصادرت الحملة التى قادها رئيس الحى بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى، وشرطة المرافق، محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

وفى نفس السياق، أغلق حى الدقى نادى صحى شهير بشارع محي الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ضبط اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح نادى صحى يدار بدون ترخيص وتم رفع المحتويات فى مخازن الحى وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما تم مصادرة معدات وأجهزة، تعدت على الطريق العام ووضعها جميعًا في مخزن الحي.





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