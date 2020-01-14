بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

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لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

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صاروخ

تداول ناشطون عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو للحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ويظهر الفيديو لحظة قصف الطائرة بالصاروخ ما أدى إلى تدميرها تمامًا ومصرع جميع من كانوا على متنها.

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينج 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصًا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.


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