تصريح صادم لزوجة قتيل فيلا "نانسي عجرم"

أثارت تصريحات زوجة القتيل اللص، الذي حاول سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، في أول ظهور إعلامي لها، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأذاعت قناة "الجديد" اللبنانية، لقاء، مع زوجة القتيل السوري، محمد الموسى، الذي توفي إثر إطلاق الرصاص عليه، من مسدس فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم.

وأجرى اللقاء مع زوجة القتيل، الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، الذي ذكر عبر حسابه على "تويتر"، أن هذا هو أول ظهور لها على وسائل الإعلام للتحدث عن زوجها وعن حياته وحول اتهامه بالسرقة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من اللقاء، تقول فيه زوجة محمد الموسى: "يعني زوجي لو رايح يسرق؛ هيروح يسرق بيت نانسي عجرم؟ وكمان لو سرقها، شو مشكلة، ما راح ينقصها شي".