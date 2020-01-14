مهاتير محمد: هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟

14 يناير 2020 - 06:11 م

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لا تفرق عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وكتب مهاتير محمد في مدونته: "لقد قتل الجنرال العسكري الإيراني سليماني على يد أولئك الناس الذين كانوا يدينون اغتيال خاشقجي. هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟".

وجاءت هذه الملاحظة جزءا من كتاباته حول دور الولايات المتحدة في العالم المعاصر، والتي تم نشرها تحت عنوان "التذكير" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وجرى اغتيال قائد "فيلق القدس"، وهو وحدة خاصة في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 من هذا الشهر.

وكان الصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي، يقيم، منذ العام 2017، في الولايات المتحدة حيث عمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وتم قتله في أكتوبر 2018 في مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول.

ونفت سلطات المملكة في البداية اختفاء خاشقجي في المبنى بعد دخوله إلى هناك، لكنها اعترفت لاحقا، وقالت إن الصحفي قتل أثناء "شجار" وقع بينه وبين موظفين قنصليين. ولم تنجح الشرطة التركية في العثور على جثة الصحفي حتى الآن.