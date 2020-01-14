  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

سد النهضة

لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

الملك سلمان

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

الفنانة العمانية الشهيرة بثينة

سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها

انجي خوري

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد خطفها وهتك عرضها

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

عرب وعالم

السفارة السعودية
السفارة السعودية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

#

إيران تعترف رسميا: قصفنا الطائرة الأوكرانية

#

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

#

الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

السفارة السعودية

تركيا

تحذير

استثمار

حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها، المتواجدين في تركيا ممن يريدون الاستثمار وشراء العقارات، من تعرضهم للنصب بسبب عدم إلمامهم بالقنون التركي.

ونشر حساب سفارة السعودية في تركيا، بين رسمي على موقع "تويتر" تحت عنوان "تنبيه"، قالت فيه :" على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، الإلمام الكامل بالقوانين في البلاد، ومعرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم".

وأضاف البيان: "أن السفارة تنبه المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة