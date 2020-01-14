» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها

14 يناير 2020 - 05:45 م

تصدر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج «الاردن_ترفض_الجزيره_القطرية» موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عبر خلاله الكثير من أبناء الأردن رفضهم عودة عمل قناة الجزيرة التابعة لحكومة الدوحة بعد اغلاق مكتبها في العاصمة عمان منذ عامين ونصف على خلفية الأزمة الخليجية، ومقاطعة الدول العربية لقطر.





وأكد مدير مكتب الجزيرة في عمان حسن الشوبكي أنه ”أبلِغ من قبل الحكومة بالسماح للمكتب باستئناف عمله“.





وكتب الشوبكي عبر حسابه في ”فيسبوك ” مساء الأثنين، بعد عامين على سحب الحكومة لتراخيص العمل في مكتب الجزيرة بالأردن على وقع الأزمة الخليجية.. عادت الأمور إلى نصابها اليوم، واستأنف فريق العمل مهامه كما كانت قبل شهر حزيران لعام 2017“.





وفي تأكيد منه، قال رئيس هيئة الإعلام ذيب القرالة، إن ”الهيئة أبلغت مكتب الجزيرة في عمان، بقرار السماح بإعادة فتح المكتب ومزاولة نشاطاته الإعلامية من جديد“.





وغردت المواطنة الأردنية مها تمام قائلتًا، »الجزيره اخوانيه #الاردنترفضالجزيرةالقطرية«، وقال الناشط سوفيان محمد، »الجزيرة المحرض الاول علي نشر الفتن في المنطقة العربية « #الاردن_ترفض_الجزيرة_القطرية».



