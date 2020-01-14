  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

سد النهضة

لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

الملك سلمان

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

الفنانة العمانية الشهيرة بثينة

سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها

انجي خوري

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد خطفها وهتك عرضها

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

تحذير من شيخ الأزهر بشأن الفقراء

آخر الأخبار

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل من الأزهر بشأن الوضع في ليبيا

#

تحذير عالمي من بريطانيا من شراء هذه العرائس

#

شيخ الأزهر يحذر من خطورة هذا الأمر على الأطفال

#

في يومه العالمي.. شيخ الأزهر يدعو إلى نشر قيم التسامح في العالم

شيخ الأزهر

المحتاجين

بيت الزكاة والصدقات

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمنع تصوير تقديم المساعدات والصدقات من “بيت الزكاة والصدقات” التابع للأزهر الشريف.

وشدد الطيب في هذا السياق، على أنه لا يجوز تصوير الأطفال أو المرضى الذين يتم تقديم العلاج لهم وعدم جواز المتاجرة بالفقراء والمحتاجين والتشديد على حفظ وصون كرامتهم.

كما أصدر تعليمات بالحفاظ على كرامة مستحقي الزكاة، وذلك لحرصه الشديد على مستحقي الزكاة أثناء تلقيهم حقهم من الزكاة، مؤكدًا على عدم تصويرهم بأي وسيلة كانت.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة