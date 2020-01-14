مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن

14 يناير 2020 - 05:12 م

لقي 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء بينما أصيب 11 آخرين في إطلاق نار على مصلين داخل مسجد باليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحًا أطلق الرصاص على المصلين في أحد المساجد في مديرية لودر بمحافظة أبين، جنوب اليمن.

وقالت إنه يعتقد أن المسلح يعاني من حالة نفسية.

وذكرت أنه باشر المصلين بوابل من الرصاص في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر، أثناء صلاة الظهر، ما أدى إلى سقوط 15 شخصا ما بين قتيل وجريح.

وتأكد مقتل 5 أشخاص، من بينهم إمام المسجد ووالد القاتل، بينما أصيب 11 آخرون، بعضهم إصابته خطيرة، في حين لاذ المنفذ بالفرار.



