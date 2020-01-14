المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة

قضت محكمة الجنح بالجيزة، اليوم الثلاثاء، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة سب وقذف البدناء للمرة الثانية.

يأتي ذلك على خلفية إقامة اثنتين من السيدات البدينات دعوى، اتهمتا فيها ريهام سعيد بإهانتهما.

وترافع شعبان سعيد عن الإعلامية وأقر عدم وجود الصفة والمصلحة وانعدام الضرر وحسن النية وأن ما تحدثت به في برنامجها كان بحسن نية وكانت العبارات قاسية لأن البرنامج ضد السمنة.

وقامت محكمة الجنح قد أقامت الدعوى في أولى جلساتها المنعقدة 17 ديسمبر الماضى، إلى اليوم للحكم فيها.