تفاصيل مباحثات «السيسي» ورئيس الوزراء الإيطالي

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، عدة قضايا أهمها الأزمة الليبية وقضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطاليي بقصر الاتحادية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

كما أكد السيسي سعي مصر في قضية الطالب «ريجيني»، للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدًا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.