إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

14 يناير 2020 - 02:49 م

فاجأ الإعلامي اللبناني، نيشان، متابعيه، على "تويتر"، بتصريحاته حول حادث السارقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وانتهى بمقتل السارق على يد زوجها فادي الهاشم بـ16 طلقة، قائًلا: "ماذا لو انتهى الأمر بمقتل نانسي عجرم".

وكتب "نيشان" عبر حسابه الرسمي على حسابه على "تويتر": "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ مضيفًا: "الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل.

لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.