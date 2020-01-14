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الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار

مال وأعمال

الدين العالمي 253 تريليون دولار
الدين العالمي 253 تريليون دولار
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متابعات- أمينة عبد العال

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وصل حجم الدين العالمي في نهاية سبتمبر الماضي إلى 253 تريليون دولار ومن المتوقع أن يزداد أكثر خلال العام الجاري، وفقًا لخبراء في الاقتصاد العالمي.

وأرجع الخبراء سبب هذا الارتفاع  بشكل رئيسي إلى الاقتراض الكبير من قبل الحكومات والشركات غير المالية.

وأفاد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الدين العالمي وصل بمقارنته بإجمالي الإنتاج إلى أعلى مستوي له على الإطلاق حيث تجاوز 322 % في الربع الثالث من عام 2019 ومن المتوقع أن يستمر في النمو.

وأشار التقرير إلي أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الهشة فإننا نقدر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 مدفوعا بشكل رئيسي بديوان القطاع غير المالي.

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