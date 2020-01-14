زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

14 يناير 2020 - 02:25 م

خرجت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم، عن صمتها، وتحدثت عن الواقعة، نافية أن يكون زوجها من ظهر في الفيديوهات المتداولة .

وقالت زوجة القتيل عنه، خلال حوارها مع الإعلامي طوني خليفة على تليفزيون "الجديد"، مؤكدة أنه من المستحيل أن يفعل ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.

ولفتت زوجة القتيل خلال حوارها إلى أنه كان شخصًا متدينًا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدًا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أي أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيًا.

في نفس السياق، رفض والد القتيل التأكيد على أن من ظهر في إحدى الصور المتداولة هو نجله أم لا، مؤكدًا أنه يشبهه بنسبة 70%".

ليرد عليه طوني قائلا: "معقول في حدا ما بيعرف شكل ابنه"، ليبرر بأن الصورة قد يكون تم التلاعب بها باستخدام الفوتوشوب.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.