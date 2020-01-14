  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

نانسي عجرم

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

بالفيديو..

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم
نانسي عجرم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

زلة لسان لوالد قتيل نانسي عجرم تكشف المستور على الهواء

#

تسريب فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

#

لقطات لم تنشر للحظة اقتحام فيلا نانسي عجرم

#

نانسي عجرم تستفز رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر

خرجت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم، عن صمتها، وتحدثت عن الواقعة، نافية أن يكون زوجها من ظهر في الفيديوهات المتداولة .

وقالت زوجة القتيل عنه، خلال حوارها مع الإعلامي طوني خليفة على تليفزيون "الجديد"، مؤكدة أنه من المستحيل أن يفعل ذلك، وحتى إن فعله ودخل للسرقة، فهل كان ذلك سينقص شيئا من أموال نانسي.

ولفتت زوجة القتيل خلال حوارها إلى أنه كان شخصًا متدينًا للغاية ولا يفكر فى السرقة أبدًا، وفي يوم الحادث، أخذ معه مسدس ابنه "حسن"، أي أن كل من سيشاهده سيعلم أنه مسدس أطفال وليس حقيقيًا.

في نفس السياق، رفض والد القتيل التأكيد على أن من ظهر في إحدى الصور المتداولة هو نجله أم لا، مؤكدًا أنه يشبهه بنسبة 70%".

ليرد عليه طوني قائلا: "معقول في حدا ما بيعرف شكل ابنه"، ليبرر بأن الصورة قد يكون تم التلاعب بها باستخدام الفوتوشوب.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

 

 

 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة