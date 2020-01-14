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بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب

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وكالات - الدويني فولي

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أخبار السعودية


جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ما أعربت عنه المملكة من شجب وإدانة للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها السيادة العراقية بعد قصف القواعد الأمريكية المتواجدة في بغداد. 

وأعرب مجلس الوزراء السعودى، عن إدانة المملكة لاستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولى لمحاربة تنظيم "داعش".

 وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن المجلس، خلال اجتماع المجلس برئاسة خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكد وقوف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربى.
 
ودعت المملكة المجتمع الدولى، إلى ضرورة العمل لإلزام إيران باحترام سيادة الدول فى الشرق الأوسط، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.


وأكد مجلس الوزراء السعودى، أن ما توليه المملكة من سعى دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية فى مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى تأكيد المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى العاصمة المغربية، حرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التى نالت بها المملكة تقديرًا على المستويين الإقليمى والدولي، وانضمت كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالى (فاتف).
 
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذى استهدف مسجدًا جنوب غربى باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشددًا على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين، مقدمًا عزاءه ومواساته لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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