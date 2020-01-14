  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر04:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

نانسي عجرم

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين

الصفحة الأخيرة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

6 لاعبين يتجهون لفسخ عقودهم مع الزمالك مثل النقاز

#

القيعي : هذا هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة القمة

#

نصير: أنا من أشد الداعمين للمرأة بعد الطلاق

إيران

طائرة

اوكرانيا

سقوط

كشف بحث جديد للدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية عن طريقة جديدة تساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين وهي باستخدام الفلفل الأسود كل  3 ساعات فهو يعتبر كافيًا لقتل الإحساس بالحنين إلى التدخين.

وكشف الباحث عن طريقة تحضير المستحضر المنزلي من الفلفل الأسود عن طريق نصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع كوب زيت زيتون قم خلطهم جيدا ويمكن وضعها علي أي طعام كل 3 ساعات أو يمكن تناولها مباشرة وسيجد مذاقها جيد من خلال الحصول علي ملعقة صغيرة من هذا الخليط كل 3 ساعات فهو فعال جدًا للتخلص من عادة التدخين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة