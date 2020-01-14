» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

14 يناير 2020 - 01:47 م

أثارت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدمت اعتذارًا للشعب الكويتى عقب نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد، مع رئيس العراق السابق صدام حسين، وتعرضت لهجوم حاد من المتابعين الكويتيين بعد نشر الصورة عبر حسابها على "سناب شات".

وقالت في فيديو نشرته علي حسابها: "أنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين إلى أنها رأت فى الصور المنشورة كلها صورة السلطان قابوس فقط مؤكدة حبها لدولة الكويت أنها تعتبر نفسها مواطنة كويتية ودرست فى الكويت وزوجها كويتي".

وأَضافت: "ما أقدمت عليه خطأ وغير مقصود، هذه الصورة جاءت من أحد متابعيني، ولم أقم بمراجعتها قبل نشرها، هذا خطئي وأعترف به وكان مفروض أرجع كل الصور ولكن حالتى ما سمحتش إنى أراجع كل بوست".



