  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

صلاح

لاعب فرنسى يهدد مسيرة "صلاح" بصفوف "الريدز"

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

البرلمان يُقرّ مد حالة الطوارئ 3 أشهر

الحياة السياسية

برلمان
برلمان
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

إغلاق حركة الملاحة وإعلان حالة الطوارئ ببورسعيد

#

إغلاق الموانئ وإعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ

#

"الري" تعلن الطوارئ بسبب النيل

#

«مدبولي» يصل البرلمان لكشف مبررات مد«الطوارئ»

وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 27 من يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس.

وجاء في المادة الأولى من القرار: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019.

وفي المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

ونصت المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا في المادة الخامسة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين
» البرلمان يُقرّ مد حالة الطوارئ 3 أشهر
» تصريحات صارمة من أوكرانيا بخصوص إيران
» قطب: "هذه الوجبة تؤدي إلى الضعف الجنسي"
» 20 لاعبا بقائمة المصرى استعدادًا لأسوان
» حكم صيد الأسماك بالصعق الكهربائي ..الإفتاء تحسم الأمر
» تسريب فيديو لهاتف سامسونج الجديد القابل للطى
» اتفاق بين الإمارات واليابان بتكلفة 8.1 مليون
» شاهد.. حكم يستعين بمسدس لإدارة مباراة
» هل يجوز للرجل وضع العطور الحريمى.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة