» تصريحات صارمة من أوكرانيا بخصوص إيران

14 يناير 2020 - 01:44 م

أكد يفجيني ديخني رئيس شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أنها لن تستأنف الرحلات إلى إيران مرة أخرى.

وأضاف رئيس الشركة التي تمتلك طائرة بوينج المدنية التي أسقطت في إيران في تصريحات صحفية، أنه في الوقت الحالي الرحلات إلى إيران مغلقة بالنسبة إلينا".

علي الجانب الآخر أقر قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة في مؤتمر صحفي بمسئولية إيران عن سقوط الطائرة بطريق الخطأ.

جدير بالذكر أن سقوط الطائرة أسفر عن مصرع ركاب الطائرة الـ 176 من رعايا إيران وأوكرانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان إلى جانب الطاقم المكون من 9 أشخاص.