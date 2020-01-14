ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

14 يناير 2020 - 01:41 م

سيطرت قوات وحدة الحماية المدنية، في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، على حريق هائل نشب جراء انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز فى قطعة أرض فارغة تستخدم كمخزن بقرية «كفر الباجور».

ولم يسفر الحريق عن وفيات، فيما تبين حدوث حالة إصابة واحدة، إذ تعرض نجل مالك قطعة الأرض لحروق، ونُقل إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وتسبب دوى انفجار أسطوانات الغاز فى إثارة حالة من الفزع بين الأهالي، وسرعان ما تم استخدام مكبرات الصوت فى المساجد لطمأنة الناس ومطالبة مساعدتهم فى إخماد الحريق.