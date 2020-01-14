السعودية والإمارات تبحثان التعاون في مجال الطاقة

14 يناير 2020 - 01:09 م

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ناقش مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال الطاقة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2020.

وحسب كالة الأنباء الإماراتية (وام)، تناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر اللقاء، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة.