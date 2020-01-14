إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
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متابعات- الدويني فولي

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نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، قوله إن السلطات اعتقلت أشخاصًا لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية التي قالت طهران إن صاروخًا إيرانيًا أسقطها خطأ .

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصًا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.

وحسب بيان لهيئة الأركان الإيرانية، في وقت سابق، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت عن "غير قصد" نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا .

وقال التليفزيون الرسمي الإيراني إن الطائرة الأوكرانية حلقت بالقرب من أحد المراكز الحساسة للحرس الثوري"، لافتًا إلى أنه "ستتم محاسبة الأطراف المسئولة عن ذلك ".

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