» هل يجوز للرجل وضع العطور الحريمى.. الإفتاء ترد

14 يناير 2020 - 12:34 م

هل يجوز للرجل وضع العطور النسائية؟، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "استعمال العطور فى حد ذاته مباح واستعمال الرجل للعطور النسائية مباح أيضًا فى حد ذاته ولا مانع من ذلك".

وتابع شلبى:" أما إذا كان الرجل يستخدم هذه العطور من قبيل التشبه بالنساء فهذا لا يجوز، فقد يقصد الرجل بوضع العطر الحريمى أن يمر بالناس فينظرون إليه ويشبهونه بالنساء فهذا لا يجوز".