فيديو.. شلال يتحدى الجاذبية وتنطلق مياهه لأعلى

تحدى شلال على طول منحدرات "Suðuroy " في جزيرة فارو بالدنمارك، حيث تنطلق مياهه إلى الأعلى في ظاهرة نادرة شكلت فيها مياه البحر دوامة صعدت إلى أعلى على طول جدار الهاوية.

ووثق المواطن سامي جاكوبسن 41 عامًا هذه اللحظات أثناء سيره في الجزيرة ورأي دوامة المياه التي تسلقت جدار المنحدر والذي يبلغ 470 مترًا وتسللت إلى القمة، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

وحلل خبراء الأرصاد الجوية الظاهرة بأنها هذه عبارة عن شاهقة مائية وهي عمود من الهواء المختلط مع المياه علي سكل كتلة سحابية عمودية دوامية وتتشكل مثل الإعصار فوق الماء.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt