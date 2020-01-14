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فيديو.. شلال يتحدى الجاذبية وتنطلق مياهه لأعلى

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متابعات- أمينة عبد العال

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تحدى شلال على طول منحدرات "Suðuroy " في جزيرة فارو بالدنمارك، حيث تنطلق مياهه إلى الأعلى في ظاهرة نادرة شكلت فيها مياه البحر دوامة صعدت إلى أعلى على طول جدار الهاوية.

ووثق المواطن سامي جاكوبسن 41 عامًا هذه اللحظات أثناء سيره في الجزيرة ورأي دوامة المياه التي تسلقت جدار المنحدر والذي يبلغ 470 مترًا وتسللت إلى القمة، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

وحلل خبراء الأرصاد الجوية الظاهرة بأنها هذه عبارة عن شاهقة مائية وهي عمود من الهواء المختلط مع المياه علي سكل كتلة سحابية عمودية دوامية وتتشكل مثل الإعصار فوق الماء.


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