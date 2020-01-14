مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

14 يناير 2020 - 12:19 م

أكد نصر عزام محامى نادى الزمالك، أنه سيتم إيقاف صانع ألعاب النادى الأهلى محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال "عزام" فى بيان صادر عنه، إن "كهربا" سيتم إيقافه قريبا وأن القضية لن تستغرق لدى "فيفا" سنوات كما كان يحدث قبل ذلك.

وأضاف: "كهربا سيعاقب بالإيقاف 6 شهور مع منع نادي ديسبورتيفو من قيد لاعبين جدد، مع تعويض الزمالك بمبلغ مالي، ولن يتم توقيع عقوبات على الأهلي لأنه ليس طرفا فى الأزمة".

وكان الزمالك تقدم بشكوى لـ فيفا مطالبا بإيقاف اللاعب لهروبه من النادي وهو مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء، فى الوقت الذى أعلن فيه اللاعب انتهاء عقده مع النادي قبل الرحيل.